Dès le 6 mai, les joueurs pourront jouer Keera avec le skin Nezuko, suivi du skin Tanjiro pour Yan à une date ultérieure.

Arena of Valor accueil Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba, après les licences de la franchise DC Comics, Ultraman, One Punch Man et Bleach, le studio, cherche d'autres franchises populaires.Arena of Valor, un des MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) les plus populaires sur mobile dans le monde, propose un gameplay en 5v5 authentique et stimulant, soutenu par une communauté esport florissante.Qui a déjà joué au jeu ?