Avant d'aller dormir, un me petit Hot Toys pour la route, avec la figurine Clone Pilot de Attack of the Clone. D'ailleurs, j'ai envie reçu ma première Hot Toys, bordel, c'est impressionnant en terme de qualité, pourtant la mienne date de 2016. J'ai pris un FlameTrooper, l'armure est d'un blanc éclatant et il y a plusieurs matériaux différents. C'est vraiment classe, petit bémol, quand je tourne les mains, ont voit les articulations (on alors, je ne sais pas faire !! ).Toujours à l'occasion du vingtième anniversaire de l'attaque des clones, Hot Toys, dévoile pas mal de figurines, à un coup vertigineux.Ressemblance authentique et détaillée de Clone Pilot dans Star Wars Episode II : Attack of the ClonesCasque Clone Trooper finement conçu (Phase I) avec motif et effets de vieillissementEffets de vieillissement spécialement appliqués sur les armures, les armes et les accessoiresCorps avec plus de 30 points d'articulationsEnviron 30 cm de hauteurSix mains gantées interchangeables comprenant :Une paire de mains pour tenir les armes à feuUne paire de mains détenduesUne paire de mains gestuellesConception d'emballage spécial avec le logo Star Wars: Attack of the Clones 20th AnniversaryUne armure de pilote clone avec panneau de poitrineUne ceinture blancheUn sous-vêtement de couleur noireUne paire de bottes de couleur blancheUn fusil blasterUn pistolet blasterUn casque Clone Pilot interchangeableUne jumelleDeux détonateurs thermiquesSupport de figurine spécialement conçu avec le logo Star Wars et la plaque signalétique du personnagePour la taille, nous sommes sur du 30cm comme d'habitude, en plastique et autres matériaux suivant la figurine.Le peint job à l'air vraiment quali, vivement que j'en prenne une dans ce style, mais pas au même prix.Il faudra compter, plus de 240€ pour ce Clone Trooper