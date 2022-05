Hitman 3 n'a pas fini son suivi et malgré le peu d'actualité en ce moment, voici la road Map, du mois de Mai 2022.

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, le plus grand changement sera quelques séries de contrats en vedette de plus que ce que nous publions normalement au cours d'un mois - bien que nous préparions des idées passionnantes sur la façon d'en tirer le meilleur parti…

posted the 05/10/2022 at 10:13 PM