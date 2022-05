Comme souvent, Dark Horse n'hésite pas à sortir un artbook, dès qu'une série/film ou jeux vidéo fonctionne et aujourd'hui, nous avons droit à l'ouverture des préco et l'officialisation du livre Star Wars Vision.En plus du livre dans sa version "classique" , nous aurons droit à une version collector.Au programme :-L'artbook de 192 pages-Un set de 3 art-prints dans un portfolio-Un fourreau pour donner un effet luxueux au livreLe prix pique un peu avec au minimum 90€.