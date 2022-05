Le retour de Comic Box est désormais acté depuis plusieurs jours, grâce à une compagne participative assez folle. 151% du projet est financé.Le magazine à durée de 1998 à 2017, avant de devenir un mook, aujourd'hui.Le premier numéro s'offrira deux versions, une régulière avec une couverture d'Alex Gross, tandis que la variante sera en blank cover, de quoi se la faire signer et illustrer par l'artiste de votre choix. C'est plutôt classe ça je trouve.Nouvelle parution : deux fois par anNouveau format : mook, c’est-à-dire un magazine qui a l’aspect d’un livre.Durable, adapté à la vente en librairies et en boutiques spécialisées, c’est aussile format idéal pour les collectionneurs.Nouveau contenu : le nouveau Comic Box, c’est un dossier principal, desrubriques, des interviews et autres analyses. Si elle veut faire la part belle aucontenu exclusif, la revue publiera aussi dans chacun de ses nouveaux numérosune sélection de ses anciens articles qui ont écrit sa légende.