L’histoire commence 10 ans après les faits dramatiques relatés dans STAR WARS : LA REVANCHE DES SITH, lorsqu’Obi-Wan s’était retrouvé confronté à sa plus grande défaite : la chute et la corruption de son meilleur ami et apprenti Jedi, Anakin Skywalker, qui a délibérément choisi le côté obscur de la Force afin de devenir le maléfique seigneur Sith Dark Vador.





