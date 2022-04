L’Alliance Rebelle vient d’évacuer sa base sur la planète Hoth. Et c’est ici que le pilote Thane Kyrell se souvient... Quatorze ans auparavant, la planète Jelucan est annexée par l’Empire Galactique. Thane, issu de la seconde vague de colons, rencontre ce jour-là Ciena Ree, une jeune fille issue de la première. Ces enfants que tout aurait dû séparer partagent un même rêve : entrer dans l’armée Impériale pour voler dans l’espace infini. Admis dans la prestigieuse Académie Royale, cadets brillants, ils sont en bonne voie pour réaliser leur rêve commun. Cependant, à mesure que leur amitié complice évolue en des sentiments plus profonds, ils sont bientôt confrontés au côté obscur de l’Empire et à la guerre qui les sépare. Mais parfois, le destin finit par réunir les étoiles contraires...

Tibet, XVIIIe siècle, dans un village au milieu des montagnes. Même si Moshi Lati et Kang Zhipa sont fiancés, leur relation est pour l’instant plus amicale qu’amoureuse. L’apprenti médecin dévoué à ses patients est aussi un passionné d’herbes médicinales qui embarrasse un peu sa famille. Lati lui trouve néanmoins de plus en plus de charme. C’est alors que ressurgit une amie d’enfance très proche de Kang Zhipa...

L’expansion à travers les étoiles bat son plein. Les fameux Jedi, gardiens de la paix, sont chargés de protéger la République et d’entretenir l’espoir de ceux qui explorent les sombres recoins de la galaxie. Après la Grande Catastrophe, la jeune Jedi Lily Tora-Asi a été missionnée pour aider les réfugiés à s’installer sur Banchii, un monde inhabité dans le système d’Inugg, loin à l’intérieur de la Bordure Extérieure. Banchii est le site du nouveau temple Jedi dirigé par Maître Arkoff, le mentor wookiee de Lily, qui envisage le temple comme un refuge pour les nouveaux habitants et une étape pour les voyageurs. Tandis qu’elle doit gérer les arrivées des nouveaux colons et élucider d’étranges mystères sur cet avant-poste éloigné, Lily est tourmentée par une question : en fait-elle assez pour maintenir la paix dans la galaxie ? Mais lorsqu’un nouveau danger menace la colonie, la jeune Jedi devra relever le plus grand défi qu’elle ait eu à affronter jusqu’alors…

Lâchés dans la jungle, les démons de Babyls se lâchent ! C’est le premier jour du “Festival des récoltes”, l’épreuve de survie où les élèves de première année de Babyls doivent récolter un maximum de points dans la jungle. Presque toute la classe anormale domine la partie, chacun engrangeant des points par des méthodes distinctes... sauf Iruma et Lied, qui pique-niquent tranquillement. Vont-ils réussir à rattraper leur retard et démontrer leur vraie valeur ?!

Une petite fille dont on se moque.

Un nouvel élève qui recherche son amitié.

L'hiver commence, Noël arrive !

Umi apprend qu'Akane a un chat, et lui demande si elle peut venir le voir. Takada s'en mêle – lui, il n'est jamais allé chez Nishimura, ce n'est pas juste ! – et la petite fille finit par inviter toute la bande à goûter. Elle est survoltée, car c'est une première pour elle ! Un autre changement dans sa vie se confirme : depuis le tournoi des sports, Kasahara ne se moque plus d'elle. Nishimura accepte même son invitation à la fête de Noël organisée chez Takada. Noël, qui est au Japon une fête des amoureux...

Le jeune lycéen Nao était enfin de retour dans son corps d’humain… mais en fait, non, le voilà de nouveau prisonnier du corps de ce chat… à croire qu’il ne redeviendra jamais lui-même ! Est-ce seulement encore possible ? En attendant, il continue de profiter des avantages d’être un chat : recevoir mille compliments, se faire offrir des cadeaux, être chouchouté... tout en essayant quand même de trouver une solution à cette malédiction ! Sans oublier de veiller aussi sur son amie Chika et ses histoires d’amour, et même la sauver d’un danger imminent !! Ou pas ?

La vie mouvementée et pleine de suspense de Chika et son chat suit son cours avec humour !

Que de rebondissements dans la vie d’Ichigo Momomiya, la collégienne et justicière à l’ADN de chat ! Alors que son chéri Aoyama a découvert qu’elle était une mew mew, voilà maintenant qu’elle apprend qu’Alto, le chat qui lui a sauvé la mise à maintes reprises, n’était autre que Shirogane ?! Mais le plus grand mystère plane encore : celui de l’identité du Chevalier d’azur... Si les soupçons d'Ichigo portaient plutôt sur Shirogane ou Akasaka, elle réalise à présent que la chaleur de l’étreinte de son petit ami n’est pas sans rappeler l’aura protectrice du beau chevalier... Se pourrait-il qu’ils ne soient qu’une seule et même personne ? Est-il vraiment un allié ? Les mew mew sont sur le point de le découvrir !

Alors que Hori était terrassée par la fièvre et supposément endormie, Miyamura lui a déclaré son amour. Seulement, Hori a tout entendu et sait bien que l'heure est venue de se poser des questions sur leur relation... Les adolescents ne sont pas au bout de leur peine, surtout avec l'arrivée d'un nouvel élément perturbateur : Kyôsuke, le père de la famille Hori...

Découvrez ce nouveau personnage aussi extravagant qu'hilarant !

Le planning des sorties pour Nobi Nobi !, pour le mois de Mai 2022 est disponible. Je vous avoue que je connais que de nom de base, je n'ai pas lu de manga chez eux. Enfin, si, Star Wars, je vous en parle bientôt.