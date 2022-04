The Plot tome 2







Aux origines de la malédiction Blaine…



Un mal ancien frappe la famille Blaine depuis des générations et hante leur demeure ancestrale. Pour échapper à son sinistre héritage et protéger ses neveux, Chaise Blaine n’a plus le choix : il doit trouver un moyen de détruire la maison et toutes les horreurs tapies en ses murs… mais les fantômes du passé n’ont pas dit leur dernier mot. Alors que la tempête fait rage à Cape Augusta, les secrets de famille se réveillent et menacent de tout engloutir. Chase, MacKenzie et Zach Blaine semblent condamnés à payer les erreurs de leurs ancêtres…



Une plongée cauchemardesque dans les eaux troubles du passé, une atmosphère poisseuse et des personnages terriblement attachants pour une conclusion magistrale au rythme haletant. Tim Daniel, Michael Moreci (Curse, Burning Fields) et Joshua Hixson (Shanghai Red) livrent le dernier volet de leur série d’horreur à la croisée de Locke & Key, Swamp Thing et H.P. Lovecraft.



Nombre de pages : 136

Prix : 19.90€

Série : The Plot

Locke & Key L'ÂGE D'OR





Tous les secrets de Lovecraft n’ont pas encore été révélés...



Les deux maîtres du Manoir Keyhouse, Joe Hill et Gabriel Rodriguez, vous invitent à un voyage dans le temps et l’espace, et lèvent le voile sur les mystères qui entourent les clés et la famille Locke.



+ Un crossover dans l’univers de Sandman !



Nombre de pages : 232

Prix : 29.90€

Série : Locke & Key



Le programme des sorties de chez HiComics est maintenant dévoilé et il y a du lourd, même si il n'y a que deux sorties pour Mai.Si vous aimez les histoires avec du surnaturelle, je vous conseille The Plot, c'est vraiment sympa.