"Les soeurs Wachowski (Matrix, Sense8, Speed Racer) et le dessinateur Steve Skroce (X-Men, Spiderman) s’emparent du mythe de la créature de Frankenstein ! 240 pages de folie furieuse et graphique pour raconter la vie de ce monstre, de la fin du roman de Mary Shelley jusqu’à nos jours."

Petit avis sur le comics Doc Frankenstein des sœurs Wachowski. C'est vraiment bon, en plus d'être bien dessiné et bien écrit et le "petit" mot de Lana.Je dois vous avouer que je ne connaissais absolument pas cette version de la créature de Frankenstein, la suite non officielle du roman de Mary Shelley. Car bon, si vous connaissez le roman, vous savez qu'à la fin.... En plus, en voyant le nom des sœurs Wachowski, je me suis dit, bon ça peut être vraiment cool. Eh bien, je ne me suis pas planté, c'est un comics qui se lit d'une traite, sans voir le temps passer.J'ai pris un réel plaisir à lire cette aventure, l'écriture est aux petits oignons et l'histoire, même si Wachowski oblige, un air de propagande ce dégage de ce comics.Les dessins sont exceptionnellement beau, que ce soit la créature, les décors, les différents personnages, c'est plaisant à lire et à regarder. Car oui, c'est rare mais cette fois je me suis attardé sur les dessins de Steve Skroce et Geof Darrow. Et au risque d'en blessés quelques uns, je ne connaissais pas le travail des deux artistes.Comme d'habitude, avec les ouvrages de chez Huginn & Muninn, nous avons de la qualité, papier, impression, couverture, bref, c'est propre et ça j'aime.