Iron Maiden, l’héritage de la bête tome 2





Dans ce tome 2 de Iron Maiden : l'héritage de la bête, découvrez le dénouement tant attendu du dyptique infernal.





144 pages

Prix : 18€

-----------------------





Motorhead, le roman graphique





Ils ont fait trembler les murs des salles de concert à travers le monde entier ! Les oreilles de millions de fans s'en souviennent encore ! Voici les origines explosives de Motörhead racontées par ceux qui les ont vécues. Suivez la trajectoire du frontman Lemmy Kilmister, depuis son premier groupe jusqu'à la fondation de Motörhead, et leur ascension vers le sommet. Découvrez l'histoire de leurs plus célèbres albums, depuis l'éponyme Motörhead jusqu'à Ace of Spades. L'heure est venue de monter le son, à s'en faire exploser les tympans !



144 pages

Prix : 21.95€

--------------------



Star Wars : La revue









208 pages

Prix : 24.95€

Les sorties du mois de Mai 2022, des éditions Huginn & Muninn, sont dévoilées.