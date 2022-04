Swamp Thing Infinite tome 1







Lors d'un voyage en Inde, le pays qui l'a vu naître, Levi Kamei s'est mystérieusement vu lié à la Sève, devenant ainsi la nouvelle incarnation de Swamp Thing. Incapable de contrôler son effroyable transformation, Levi est propulsé sur la piste d'une entité surnaturelle errant dans le désert de l'Arizona, laissant plusieurs corps mutilés sur son passage. Pour contrer cet ennemi impitoyable, il n'a guère d'autre choix que de partir en quête de son passé et de son intime connexion avec la Sève pour découvrir sa véritable nature, aussi horrible soit-elle.



Collection : DC Infinite

SCÉNARISTE : RAM V - DESSINATEUR : MIKE PERKINS

Date de sortie : 06 mai 2022

Pagination : 304 pages

Contenu vo : The Swamp Thing #1-10 + Future State : Swamp Thing #1-2

Prix : 29 €

-----------------------



Toutes les morts de Laila Starr







Mumbai, de nos jours. Mme Shah, en plein travail et coincée dans un embouteillage, hurle sur son mari au téléphone. Laila Starr, une jeune femme déjà fatiguée de tout, est allongée sur le rebord d'une fenêtre ouverte, plusieurs étages au-dessus du trafic. Et plus haut encore, bien au-delà des nuages, la déesse de la Mort est convoquée dans le bureau de son patron. Ces trois destins se rejoignent au moment où, simultanément Laila saute dans le vide, Mme Shah donne naissance à son fils Darius, et la Mort est renvoyée sans ménagement. Dans un futur, Darius est en effet celui qui découvrira le secret de l'immortalité et reléguera la Mort au rang de désagréable souvenir. Mais la Mort, incarnée dans le corps sans vie de Laila, compte bien retrouver sa place, même si elle doit pour cela éliminer le jeune Darius. Du moins, c'était le plan avant qu'un camion ne la fauche et qu'elle ne se retrouve à nouveau ressuscitée quelques années plus tard...





Collection : Urban Indies

Série : Toutes les morts de Laila Starr

SCÉNARISTE : RAM V - DESSINATEUR : FELIPE ANDRADE

Date de sortie : 06 mai 2022

Pagination : 128 pages

Contenu vo : The Many Deaths of Laila Starr #1-5

Prix : 19 €

-----------------------



Batman bimestriel #16







Le duel entre Batman et le Ghost Maker atteint son paroxysme, et se conclut d'une manière étonnante, par James TYNION IV, Carlo PAGULAYAN, Alavaro MARTINEZ et Christian DUCE. Le destin de Punchline, la nouvelle complice du Joker, nous est conté par James TYNION IV, Sam JOHNS et Mirka ANDOLFO, tandis que Batman doit s'occuper du jeune justicier appelé le Clownhunter, par James TYNION IV et James STOKOE. Après son affrontement avec le Joker, Bruce Wayne entame un nouveau chapitre de son existence dans un quartier modeste de Gotham, par Mariko TAMAKI et Dan MORA. À l'autre bout de Gotham City, Catwoman affronte le Père Valley alors qu'Alleytown est à feu et à sang, par Ram V, Fernando BLANCO et Nina VAKUEVA.



Collection : DC PRESSE

Série : Batman bimestriel

Date de sortie : 13 mai 2022

Pagination : 288 pages

Contenu vo : • BATMAN #105 • PUNCHLINE #1 • BATMAN ANNUAL 2021 • DETECTIVE COMICS #1027 (back-up) • CATWOMAN #34 à #38 • CATWOMAN ANNUAL 2021

Prix : 13.17 €

-----------------------



Batman Rebirth intégrale 1







Depuis le début de sa carrière, Batman estime être le dernier rempart face au chaos menaçant sa ville natale, Gotham City. Mais un tandem de justiciers, nantis de pouvoirs colossaux, se propose de prendre le relais. Cependant, les deux jeunes surhommes, qui se font appeler Gotham et Gotham Girl, sont encore inexpérimentés. Le Chevalier Noir prend donc le duo sous son aile. Alors que le professeur Hugo Strange et le terrifiant Bane se préparent à attaquer, Batman a-t-il trouvé deux nouveaux alliés dans sa croisade contre le crime ?



Collection : DC Rebirth

Série : Batman Rebirth Intégrale

SCÉNARISTE : TOM KING - DESSINATEURS : DAVID FINCH, MIKEL JANIN

Date de sortie : 13 mai 2022

Pagination : 536 pages

Contenu vo : Batman Rebirth #1, #1-20, #23-24, Annual #1, soit l'équivalent des tomes 1 à 3 de la précédente édition.

Prix : 35 €

-----------------------



Klaus Barbie – la route du rat







Responsable de la mort de centaines de Juifs et de résistants, dont Jean Moulin, le SS Klaus Barbie échappe à la justice et à une double condamnation à mort à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Quittant finalement son Allemagne natale pour l'Amérique du Sud, il y applique les mêmes méthodes et va jusqu'à organiser le coup d'État du dictateur Hugo Banzer. Véritable mercenaire, celui que l'on surnommait le Boucher de Lyon est finalement reconnu, puis traqué, jusqu'en 1987, date fatidique de son jugement et de sa condamnation, sans précédent en France : prison à perpétuité pour crime contre l'humanité.



Fruit du travail conjugué de Frédéric BRÉMAUD et de Jean-Claude BAUER – qui a couvert le procès de 1987 pour Antenne 2 –, KLAUS BARBIE, LA ROUTE DU RAT retrace la vie de l'un des plus grands criminels de guerre du XXe siècle. S'appuyant sur des sources historiques et la participation de Jean-Olivier VIOUT, substitut général durant ce procès historique, ou encore de Serge KLARSFELD, grand défenseur de la cause des déportés juifs – qui signe la préface de cet ouvrage –, ils aboutissent à un récit nécessaire, témoignant de l'un des procès les plus retentissants de l'Histoire.



Collection : URBAN GRAPHIC

Série : Klaus Barbie - La route du rat

SCÉNARISTE : BRREMAUD - DESSINATEUR : BAUER

Date de sortie : 13 mai 2022

Pagination : 152 pages

Prix : 20 €

-----------------------



The Scumbag tome 1







Être un motard analphabète, toxicomane, et possédant un QI équivalent à celui d'un enfant de primaire ne semble pas être les prérequis attendus pour sauver le monde. Et pourtant, malgré un CV peu reluisant, Ernie Ray Clementine est la seule chose qui nous sépare de l'Apocalypse. En ayant reçu accidentellement un sérum de surhomme, il est devenu l'espion le plus puissant du monde, et il semble impossible de s'en sortir sans son aide...



Collection : Urban Indies

SCÉNARISTE : RICK REMENDER - DESSINATEURS : LEWIS LAROSA, ERIC POWELL, WES CRAIG, ANDREW ROBINSON, ROLAND BOSCHI

Date de sortie : 13 mai 2022

Pagination : 160 pages

Contenu vo : The scumbag #1-5

Prix : 10 €

-----------------------



Animal Man tome 1





Pas la bonne couverture, pour le moment pas d'informations dessus.

Pas la bonne couverture, pour le moment pas d'informations dessus.

Buddy Baker est un père aimant, un bon époux et un activiste pour la défense des animaux. Accessoirement, c'est un aussi un surhomme, ayant le pouvoir d'acquérir les capacités des animaux qu'il approche. Pourtant, coincé dans une vie banale, sans emploi et sans charisme, il est bien difficile de l'imaginer sauver qui que ce soit. Jusqu'au jour où Buddy enfile bottes et collants et reprend l'entraînement, bien décidé à aller au bout de son potentiel...



Collection : URBAN CULT

SCÉNARISTE : GRANT MORRISON - DESSINATEUR : CHAS TRUOG

Date de sortie : 20 mai 2022

Pagination : 376 pages

Contenu vo : Animal Man by Grant Morrison Book 01 (#1-13 + Secret Origins #39)

Prix : 35 €

-----------------------



Far Sector





Pas la bonne couverture, pour le moment pas d'informations dessus.

Pas la bonne couverture, pour le moment pas d'informations dessus.

La Green Lantern Jo Mullein vient d'être affectée à l'un des secteurs les plus reculés de la galaxie. En charge d'élucider un meurtre au sein de cette société qui n'a plus connu de crime depuis plusieurs siècles, elle devra non seulement affronter l'animosité ambiante mais également faire la lumière sur un second assassinat : celui du principal suspect.



Collection : DC BLACK LABEL

Série : Far Sector

SCÉNARISTE : N.K. JEMISIN - DESSINATEUR : JAMAL CAMPBELL

Date de sortie : 20 mai 2022

Pagination : 312 pages

Contenu vo : Far Sector #1-12

Prix : 29 €

-----------------------



Wonder Woman Infinite tome 2







Après avoir sacrifié sa vie pour sauver le multivers, Diana a parcouru les mondes de l'au-delà, recouvrant progressivement le souvenir de son passé et de la super-héroïne qu'elle a été. Refusant le repos et la place qui lui était promise aux côtés des dieux de l'Olympe, elle décide de revenir à la vie et de reprendre du service sur Terre. Mais alors que le monde entier fête avec allégresse le retour de l'Amazone, Diana sent qu'elle n'est plus tout à fait la même, et qu'un nouveau danger menace...



Collection : DC Infinite

Série : Wonder Woman Infinite

SCÉNARISTE : BECKY CLOONAN - DESSINATEUR : TRAVIS MOORE

Date de sortie : 20 mai 2022

Pagination : 208 pages

Contenu vo : Wonder Woman #780-784 + Annual #1 + extrait de Wonder Woman 80th Anniversary 100-Page Super Spectacular #1 (2021)

Prix : 20 €

Les sorties du mois de Mai 2022, pour les éditions Urban Comics sont dévoilés et pour moi ce sera, Swamp Thing, Far Sector et Wonder Woman.