Si vous avez aimé "La Flamme", Jonathan Cohen revient dès le mois de Mai pour "Le Flambeau" en exclusivité sur Canal+.Nous retrouverons, Anne, interprétée par Ana Girardot, Alexandra la psychopathe, savoureusement jouée par Leila Bekhti, ou encore Adele Exarchopoulos en femme au coeur de gorille... Et bien sûr, Marc, le séducteur, avec toujours un mot gentil pour chaque candidates, accueillera, Jérôme Commandeur en présentateur de l'émission, Kad Merad, en sudiste et Gérard Darmon en copie d'Indiana Jones.Bref, ça sens bon !

posted the 04/26/2022 at 11:25 PM by leblogdeshacka