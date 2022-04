Petite présentation du Melomania 1+ de la marque Cambridge.On commence avec le packaging, comme d'habitude. Celui-ci offre un visuel simple, sobre et élégant. À l'arrière, nous retrouvons, les traditionnelles caractéristiques du produit.À l'intérieur, nous retrouvons, comme d'habitude, ou presque, les notices, c'est de plus en plus rare aujourd'hui, mais surtout un set de 4 paires d’embouts en silicone et trois en mousse à mémoire de forme, ainsi qu’un câble USB-C.Inutile de vous dire, que c'est vraiment un plus par rapport à d'autres marques, qui ne propose pas autant d'embouts.De toutes mes sessions, je n'ai pas senti de grésillement ou autres sons qui aurait pu me perturber lors de l'écoute. C'est quand même, vachement agréable de ne pas avoir de grésillement, surtout en écoutant les musiques de The Batman.Le boîtier de charge des écouteurs Cambridge Audio Melomania 1 + dispose de témoins LED, pour voir le reste de batterie. Les écouteurs ne sont pas tactiles, mais avec un bouton pressoir qui ne gêne en rien l'ergonomie. En ce qui concerne l'ergonomie, justement, j'ai été agréablement surpris, car c'est plutôt confortable (attention, je dors avec des boules quies et c'est vraiment insupportable et irritant pour les oreilles.). Là, je suis surpris de les laisser autant dans les oreilles, pourtant, je ne suis pas friand de sons avec ce genre de produit. C'est idéal pour mater une série ou un film dans les transports ou pendant une pause, voire même écouter de la musique en passant la tondeuse à gazon.Cambridge Audio, la marque britannique, propose un très bon compromis avec ce Melomania 1+, entre le son vraiment agréable, un confort presque parfait et un prix tout doux. Aujourd'hui, c'est facilement trouvable pour moins de 150€. Avec une autonomie de plus de 6-7h pour deux heures de charge. Bref, c'est pas mal du tout, apparemment, il existe aussi en plusieurs couleurs, noir ou blanc.