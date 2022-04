Disney+, annonce l'arrivée prochaine, d'un nouveau court métrage sur les Simpson intitulé "Quand Billie rencontre Lisa"L’auteure-compositrice-interprète Billie Eilish vient de révéler sur les réseaux sociaux qu’elle ferait bientôt une apparition aux côtés des célébrissimes Simpson dans le court-métrage inédit « Quand Billie rencontre Lisa ». Cet épisode spécial, qui met aussi en scène son frère l’auteur-compositeur-interprète-acteur et producteur FINNEAS, sera disponible dès le vendredi 22 avril, en exclusivité sur Disney+.Lisa, qui cherche un endroit calme pour répéter avec son saxophone, est repérée par Billie Eilish et FINNEAS. Devant son talent, la jeune femme l’invite dans son studio pour une jam session inoubliable...« Quand Billie rencontre Lisa » est le quatrième d’une série de courts-métrages créés exclusivement pour Disney+ qui mettent en scène les personnages ou univers parmi les plus célèbres de la plateforme. « Le Réveil de la Force après la sieste » et « Le Bon, le Bart et le Loki », consacrés à Star Wars et Marvel, sont actuellement disponibles. Le troisième, « Le Plusanniversary des Simpson », est sorti le 12 novembre 2021 dans le cadre du Disney+ Day. Retrouvez tous ces contenus, et bien d’autres encore, dans la collection « Les Simpson » de Disney+.