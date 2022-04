Le jeu Aliens: Fireteam Elite, continue sa route avec la saison 3, qui arrivera, bah dès maintenant.Le jeu est disponible partout et surtout dans le Game Pass

La Saison 3 “Lancier” s’accompagne du contenu gratuit suivant : -Nouvelle Classe : Le Lancier -Nouvelle Fonctionnalité : Préréglages -Plus de 30 objets de personnalisation à débloquer en jouant incluant des armes inédites, des accessoires de casques, des cosmétiques, des talents et bien plus… -Nouvelles Cartes de Challenge

