Non, je n'ai pas fait de faute dans le titre, Snoop Dogg, le célèbre rappeur devient un personnage jouable dans Call of Duty: Vanguard et Warzone, depuis hier 19h00.La petite bio du personnage, pas si fictive que ça.En tant qu'opérateur jouable, Snoop Dogg dispose de ses propres répliques, de son propre parcours de progression et de sa biographie :Nom : Snoop DoggTask Force : Executioners (officieusement « TF 420 »)Arme préférée : la PPSh-41 (débloquée gratuitement au niveau 51 dans Vanguard et Warzone)Date de naissance : 20/10/1971Nationalité : AméricainPasse-temps : écouter de la K-Pop, fumer, peindre...Je pense me relancer le jeu demain, pour voir le résultat.