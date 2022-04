Jeff Goldstein, président de la distribution nationale de WB, a déclaré à propos du franchissement de la barre des 750 millions de dollars : » L’incroyable réaction que nous avons observée dans les cinémas du pays témoigne à la fois du pouvoir durable de ce super-héros DC emblématique et de l’énorme appétit des spectateurs pour les grands films sur grand écran. Nous félicitons toutes les personnes impliquées pour avoir atteint cette étape impressionnante. »

Andrew Cripps, président de la distribution internationale, a ajouté : « The Batman est performant à tous les niveaux, avec des critiques élogieuses et de grandes foules sur tous les marchés du monde. Nous sommes si fiers du film et si heureux qu’il continue à toucher une corde sensible chez les spectateurs du monde entier. »

Avec un total de plus de 750 millions de dollars au box-office mondial, The Batman, vient de rentrer dans une autre étape de sa commercialisation, avec depuis quelques jours, son entrée au catalogue de HBOMAX.Pour l'occasion, comme souvent, Warner Bros, propose les dix premières minutes du film sur YouTube.Pour rappel, la sortie en Blu-ray du film se fera en Mai, pour les US et en Juillet chez nous.