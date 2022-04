Les deux étages de la carte « Plaines d’Émeraude » sont bien distincts. Le premier étage adopte un style moderne qui contraste avec le style classique du deuxième étage du manoir afin de permettre aux joueurs de se retrouver facilement grâce à des repères aisément identifiables. Inspirées partiellement de « Université Bartlett » et « Frontière », les pièces spacieuses de cette carte de taille moyenne constituent un vaste terrain de jeu. Les joueurs pourront faire leurs premiers pas dans les « Plaines d'Émeraude » dans le cadre de Demon Veil, la Saison 1 de l'Année 7, qui a introduit le nouvel agent Azami. Cette nouvelle défenseuse est équipée de la Barrière Kiba, un kunai modifié, qui s'accroche aux surfaces une fois lancé et génère une matière qui se diffuse et se transforme en barrière blindée pour combler les trous dans les murs et les planchers, lui permettant ainsi d’adopter une approche défensive plus mobile et polyvalente.

Ubisoft, présente une nouvelle map pour le jeu Rainbow Six Siege, Plaines d'Émeraude.Bienvenue en Irlande du Nord, dans le country club et le ranch privé de Plaines d'Émeraude.