Dans ce superbe ouvrage richement illustré dédié au nouveau film de Disney Pixar découvrez les coulisses de la création de ce long-métrage qui dévoile comment un jeune pilote d'essai est devenu le Ranger de l'espace que nous connaissons tous aujourd'hui sous le nom de Buzz l'éclair ! Avec des concepts art, des storyboards, des scripts couleur, des commentaires exclusifs de l'équipe créative et bien plus encore !

posted the 04/13/2022 at 07:43 AM by leblogdeshacka