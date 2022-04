La nouvelle édition Radical Dreamers arrive avec une série d'extras pour les fans de Chrono Cross, bien qu'elle soit loin d'être un remaster idéal. Pour la version PS4 - telle que jouée sur une PS5 dans cette vidéo - les performances sont comparables à la plage 10-30 ips de l'original PlayStation de 1999. Étonnamment, il y a des points où elle descend même à des fréquences d'images inférieures en comparaison directe, tout en utilisant un nouveau mode visuel amélioré. Tom et Audi se remémorent un véritable classique culte du JRPG – et spéculent sur ce qui aurait pu être.



Coucou, je vous ai manqué ? J'ai dégoté un petit comparatif qui devrait vous plaire (non) !PS5 via la rétrocompatibilité : 12 à 30 fps, avec 15 fps en moyenne durant les combats (pire que sur PS One). Cela dit, la version PS5 permet de gagner 2 fps sur l'écran titre, avec 12 fps sur la version PS5 du jeu, contre 10 fps pour la version PS One. Attention, cela en en mode "new graphics", en mode classic on peut atteindre les 20/25 fps.Nintendo Switch : fonctionne exactement aux mêmes framerate que la version PS5. Mieux encore : jouer en 720p en mode portable rend le jeu plus jouable, avec un meilleur framerate. (et donc superior version)Pas d'inquiétudes : Le jeu tourne bien en 60 fps dans les menus (sur PS5, je n'ai pas la confirmation pour la version Switch). DF pense que c'est une sorte d'émulation poussée du jeu original et pas vraiment un remaster, d'où ces performances... catastrophiques.Voilà ! Qui s'est lancé dans l'aventure ?