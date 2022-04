Fuyant un passé douloureux, Chloé démarre une nouvelle vie d'institutrice dans le Morvan avec son fils Jules, 8 ans. Accueillie chaleureusement par les habitants du village, elle tombe sous le charme de Mathieu, un médecin charismatique et mystérieux. Mais de terribles événements perturbent la tranquillité des villageois : un enfant a disparu et une bête sauvage s’attaque au bétail. Jules est en alerte, il le sent, quelque chose rôde la nuit autour de la maison...

Je viens de découvrir, le nouveau avec Ana Girardot, une actrice française que j'aime beaucoup. La première fois, que je l'ai vu dans un film, c'était le film Cloclo, avec Jérémie Renier. Et plus récemment dans la série Totems, qui je vous conseille vivement, sur Prime Video.Bref, voici son prochain film, Ogre et j'espère qu'il sera à la hauteur de mes attentes.Le film est attendu en salle le 20 Avril.