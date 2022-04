Petit récap des différents films DC



En attendant, que le film sorte sur HBOMAX, il est prévu pour le 19 Avril 2022, The Batman, continue son escalade au box-office mondial.Le film rapporte 349 203 396 $ au box-office US et 362 700 000 $ à l'international, se qui porte son total à 711 903 396 $.On peut dire, que c'est un gros succès, pour un nouveau film sur le héros de Gotham.Le film à coûté un peu plus de 200 millions de dollars, sans compter le marketing, qui doit pas être loi des 100-150 millions de dollars.