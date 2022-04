Les mini-grimoires Harry Potter T1: Charmes et sortilèges







D'Expelliarmus à Wingardium Leviosa, ce recueil contient tous les sortilèges et les charmes les plus connus du monde magique de Harry Potter.



Broché ‎

Prix : 9.99€

304 pages

-----------------------------------------



Les mini-grimoires Harry Potter T2 : Le bestiaire fantastique







Des strangulots aux dragons en passant par les sombrals ou les acromantules, ce recueil raconte comment ont pris vie toutes les plus célèbres créatures du monde magique de Harry Potter.



Broché

Prix : 9.99€

‎304 pages

-----------------------------------------



Les mini-grimoires Harry Potter T3 : L'atlas des lieux magiques







Le château de Poudlard, le Chemin de Traverse, la prison d'Azkaban, la gare de King's Cross... Cet ouvrage raconte comment ont été bâtis tous les lieux magiques issus du monde de Harry Potter.



Broché

Prix : 9.99€

‎304 pages

-----------------------------------------



Les mini-grimoires Harry Potter T4 : Le design du monde des sorciers







Des pages de La Gazette du Sorcier aux incroyables produits vendus chez Weasley, cet ouvrage recueille tous les graphismes qui ont rendu le merveilleux monde de Harry Potter au cinéma si riche et si réaliste.



Broché

Prix : 9.99€

‎304 pages

-----------------------------------------





Fantask n°2 : Le derrière de la pop







Pour ce second numéro, FANTASK vous propose de découvrir le derrière de la pop culture et tente de répondre à une question taboue : nos héros ont-ils une vie sexuelle ? Avec des entretiens exclusifs, des portfolios d'artistes, des articles de fond et des moments d'archives, ce sont 240 pages de divertissement érudit qui vous attendent. FANTASK fait appel aux meilleurs spécialistes : dans un entretien fleuve, Jean-Pierre Dionnet revisite les liens tumultueux entre cultures populaires et érotisme ; Bernard Joubert évoque les parodies X en bandes dessinées ; Alan Moore revient sur son oeuvre subversive, Les Filles perdues ; Milo Manara évoque sa carrière et l'érotisme d'hier et de demain ; Jean-Paul Jennequin ouvre le placard de Batman et Robin ; Larry Niven tente d'imaginer la sexualité biologique de Superman ; Xavier Fournier démêle les liens entre Wonder Woman, saphisme et sadomasochisme, Christophe Bier décrypte les origines du roman porno ; Jean-Claude Zylberstein se souvient de la mythique collection Chute libre ; Michel Maffesoli et Vincenzo Susca discutent des rapports entre la pop et Dionysos ; Maxime Donzel raconte l'évolution des personnages LGBT sur les écrans ; Marion Miclet épingle l'histoire de la nudité dans les séries TV ; Maïa Mazaurette analyse les super-Éros... Avec aussi les portfolios d'artistes incontournables : Hajime Sorayama, Vince, Rockin'Jelly Bean, Albron, Dina Goldstein, Cary Kwok, et bien d'autres encore.



Broché

Prix : 19.99€

‎240 pages

Les sorties du mois d'avril pour Huginn & Muninn. Si vous êtes fans de l'univers de JK Rowling, il y a 4 tomes de mini grimoires Harry Potter.