Tinja (Siiri Solaninna) a 12 ans. Sa mère la pousse à faire de la gymnastique, exerçant sur elle un perfectionnisme malsain. Une nuit, la petite fille va faire la découverte d’un œuf bien étrange, qu’elle va cacher, puis couver. Jusqu’à l’éclosion d’une inquiétante créature…

Je viens de voir le trailer du film Finlandais, EGŌ, et ça m'a l'air d'être plutôt pas mal. Sachant, que le film à eu le grand prix du jury lors de l'édition 2022 du festival du film fantastique de Gérardmer (j'allais faire du ski dans le coin, il y a quelques années !! ), Le film à d'ailleurs reçu deux prix, Grand prix du jury et le prix du jury des jeunes.Le film est réalisé par Hanna Bergholm, elle s'entoure des actrices, Sirii Solaninna, Sophia Heikkila ou encore Saija Lentonen, mais aussi, l'acteur Jani Volanen.Le film d'horreur sort directement en VOD, Blu-Ray et DVD le 27 avril 2022. Le film est distribué chez nous par la boîte Jokers.