Depuis peu, Superman sent que ses pouvoirs ont perdu de leur puissance. Se pourrait-il que l'Homme d'Acier s'affaiblisse ? Ses récents combats semblent en attester... Mais ce passage à vide n'aura pas raison de son abnégation à défendre les opprimés. Face à des adversaires aussi redoutables que Mongul, cependant, cela risque d'être différent, car celui-ci s'apprête à lancer sa plus grosse offensive, et ses vaisseaux, en orbite autour de la planète, ont justement mis cap sur la Terre.

Après, les excellents comics sur Batman, je me mets sur du Superman, ça change un peu. Mais, je reviendrai bientôt avec du Batman, car bon c'est mon super-héros préféré ne l'oublions pas.Ce Superman Infinite tome 1, m'a fait de l'œil, pourtant, je ne suis pas un fanboy du Kryptonien. Vous le savez, mon super-héros préféré est et restera Batman (d'ailleurs, j'ai une statue taille réelle, dans mon garage du héros de Gotham City !! ). Bon, je me suis lancé, dans la lecture de ce tome 1, en me disant, que même si je ne connais pas trop le personnage (j'ai dû lire, moins d'une vingtaine de comics sur lui), ça doit être une histoire originale et un reboot. Eh bien, non, nous ne sommes pas sur un reboot, les événements suivent ceux de Rebirth. Mais le néophyte, que je suis n'est pas perdu, surtout grâce au texte du début du tome, que nous propose à chaque fois Urban Comics (c'est vraiment appréciable, car ça permet de se remettre dedans, ou alors dans le cas présent d'en apprendre un peu plus sur les événements antérieures).Ce tome, nous présente un Superman anxieux et préoccupé par son rôle sur Terre, la Terre a-t-elle vraiment besoin de lui, qui pour lui succéder, très certainement Jon, son fils. Je ne vous spoil pas plus.Les dessins sont magnifiquement faits, je le dis souvent, mais pour moi, c'est hyper important, pour me mettre dans le récit.Nous les devons au très talentueux Daniel Sampere, à qui l'on doit, les titres Batgirl, Suicide Squad et Future State Aquaman entre autres.Bref, ça se lit bien, ça donne énormément envie d'en savoir plus et c'est bien dessiné et très bien écrit. Si vous êtes fans du Kryptonien ou juste un curieux, je vous le conseille.