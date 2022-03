Cette saison 3, apportera 100 nouveaux objets cosmétiques

La Saison 3: Ostara, avec son nouveau Battle Pass, remet les compteurs à zéro pour les joueurs qui souhaitent monter en niveau et débloquer les plus de 100 nouveaux objets cosmétiques. De nouvelles armes, armures et bannières uniques seront disponibles pour faire de vos personnages de vraies légendes dans vos assauts contre l’État.













Le jeu Hood: Outlaws & Legends, sera disponible dans l'offre du PS+ et Sumo Digital et Focus Entertainment, annoncent un Battle Pass, pour cette saison 3.J'ai joué au jeu au moment de sa sortie, l'année dernière et j'ai bien aimé. Alors oui, ce ne sera pas le jeu de l'année, mais le potentiel est là. C'est fun, les parties s'enchaînent assez rapidement, malgré un peu de lourdeur lors des déplacements du personnage.Le jeu est disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One et PC.Et dès le 5 Avril, il sera dans l'offre du PS+.