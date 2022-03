J'aime trop la mini figurine de Dark Maul, elle est trop belle !



Toutes les figurines Lego Star Wars recensées et décrites dans cet ouvrage de référence.

Tous les Jedi, tous les Sith.

Tous les aliens, tous les soldats.

Toutes les créatures et tous les droïdes… Un cadeau idéal, plein d’humour, pour fans de 7 à 77 ans. Une figurine exclusive en cadeau !





J'aime bien le petit encart, avec la fiche technique pour savoir, l'année de production, le nombre d'éléments présents dans la boîte, le numéro, les éléments, en général, je suis plutôt friand de ce genre de détails.



En attendant, la sortie du jeu LEGO Star Wars La Saga des Skywalker, Huginn & Muninn, sortent une nouvelle version de l'encyclopédies des personnages de l'univers de George Lucas.Le livre contient, comme souvent avec les encyclopédie de chez Huginn & Muninn, une figurine exclusive, après celle de Luke Skywalker et Han Solo entre autres, voici celle de Dark Maul et elle est vraiment sympa.Le livre est donc intégralement en français et il nous propose de découvrir des figurines LEGO, de la plus connue à la moins connue, en pass passant par différentes variantes.Dès anecdotes sur les différents aspects des personnages, ainsi que quelques coulisses sur la fabrication des figurines de la marque danoise, créé par Ole Kirk Kristiansen en 1978.Mais ce n'est pas tout, le livre, nous dévoile également des secrets de tournage, ou bien encore des informations peu connues sur les différents personnages en plastique de cette saga qui traverse le temps. Même si, je dois vous avouer, que je ne suis pas trop fan des films de l'ère Disney, hormis Rogue One et étonnamment Solo, que je trouve vraiment réussi, si l'on prend en compte, le KO qu'à subit le film lors de son tournage.Bref, cet ouvrage, nous dévoile des choses parfois inédites (pour le commun des mortels), mais c'est un très bon livre, surtout en attendant le jeu qui sera disponible le 7 Avril.Je pense que nous aurons droit à une autre édition, dans quelques années, car avec toutes les séries et les films, il y a encore beaucoup de choses à découvrir.