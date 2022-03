L'histoire, raconte les événements qui ont conduit au meurtre, en 1984, de Brenda Wright Lafferty et de son bébé dans une banlieue résidentielle de Salt Lake City (Utah). Lorsqu'il découvre les secrets qui ont conduit à la création de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours et les conséquences funestes du fondamentalisme religieux, la foi de l’inspecteur Jeb Pyre - un mormon pratiquant en charge de l’enquête sur la famille Lafferty – se retrouve soudainement mise à rude épreuve...

Le roman de Jon Krakauer, inspirée de faits réels, qui s'intitule "Under the Banner of Heaven", "Sur ordre de Dieu", s'apprête à débarquer sur Disney+, dans l'onglet Star. Au casting de cette mini série de sept épisodes, créé, écrite, produite et réalisé par Dustin Lance Black (Oscar du meilleur scénario pour MILKen 2009), nous retrouverons Andrew "Spider-Man" Garfield et la très talentueuse Daisy Edgar-Jones (qui s'apprête à avoir une carrière de dingue).La série sera disponible très prochainement en exclusivité sur Disney+, dans l'onglet Star.