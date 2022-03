C'est maintenant officiel, le leak de Dealabs était dans le vrai. PlayStation ayant confirmé les jeux à l'instant. Les jeux PlayStation Plus d’avril seront obtenables du 5 avril jusqu’au 2 mai.Écrasés par un gouvernement tyrannique, rebelles et bandits des quatre coins du royaume se battent pour une place parmi les Légendes. Deux équipes de 4 joueurs s'affrontent simultanément pour effectuer le casse parfait. Formez votre bande de hors-la-loi et pillez les trésors de gigantesques forteresses lourdement gardées.Créez votre deck, rencontrez d'étranges créatures, découvrez des reliques à la puissance colossale et Slay the Spire ! Choisissez vos cartes avec soin ! Découvrez des centaines de cartes à ajouter à votre deck à chaque ascension de la tour. Choisissez les bonnes synergies de cartes pour éliminer efficacement vos ennemis et atteindre le sommet.Le classique cultissime revient, fidèlement réédité dans sa spongieuse splendeur ! Incarnez Bob l’Éponge, Patrick et Sandy et montrez au maléfique Plankton que le crime paie encore moins que M. Krabs. Vous voulez sauver Bikini Bottom d’une attaque de robots ? Oui ! Sauter à l’élastique en slip ? Oh oui ! Unir vos forces dans le nouveau mode multijoueur ? La bataille commence !