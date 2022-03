L'histoire de la guerre civile des Targaryen telle qu'elle s'est déroulée environ 300 ans avant les événements relatés dans "Game of Thrones".

HBOMAX, dévoile enfin, la date de sortie du spin-off de la série Game of Thrones, House of the Dragon, qui sera diffusé aux US, dès le 21 Août 2022.Normalement, la série sera disponible sur OCS, en US+24.