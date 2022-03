Batman









Après, le Joker et sa petite amie Harley Quinn, Iron Studios, annonce du lourd pour Batman TAS. En effet, après une très belle Batmobile de 1989 avec son Batman, le fabricant de statues dévoile la Batmobile de Batman TAS avec son Dark Knight en option ou seul.Inutile de vous faire l'historique de la série de Bruce Timm, qui est je pense connu de tous les membres de Gamekyo.Le Batman à une cagoule que je ne reconnais pas trop, par apport à Batman TAS. Après, nous sommes sur un prototype donc, il faudra attendre le produit final.'a statuette est entièrement en résine peinte à la main. Et en édition limitée, pour 140€La Batmobile de Batman TAS bordel de merde. Elle est juste sublime, même si j'espère que l'avant sera un peu retravaillé au niveau de la couleur de la "calandre".Elle est vraiment énorme, avec 63cm de longueur, en résine peinte à la main, comme d'habitude.Pour le prix, nous sommes sur du 1000€, pour une sortie prévue pour la fin d'année.Le Batman s'emboîte sur le socle de la Batmobile, comme pour la version de Retour vers le Futur (que je vais vous reparler très bientôt).Par contre, il y a un petit défaut sur cette Batmobile, il n'y a pas de light-up et ça aurait été vraiment sympa d'en avoir sur cette statue.Pour le prix, nous sommes sur du 1100€ avec le Batman et la Batmobile.Il y a un petit nouveau, de chez Marvel qui vient d'être annoncé, je le ferai plus tard.