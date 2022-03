Les sorties pour le mois d'Avril 2022 de chez Netflix, sont dévoilées et ça s'annonce pas terrible. Bon, rapidement je note Demolition Man bordel.-Apollo 10 1/2 : Les fusées de mon Enfance, par Richard Linklater-Trivia Quest, le quiz interactif, un épisode par jour-La Bulle, par Judd Apatow-Le Brio, par Yvan Attal, avec Camélia Jordana et Daniel Auteuil-Les pleins pouvoirs, par Clint Eastwood-Le jouet, avec Pierre Richard-Entre amis, avec Daniel Auteuil et Gérard Jugnot-Demolition Man, avec Sylvester Stallone, Wesley Snipes et Sandra Bullock-Tiger & Bunny: The Beginning, basé sur les 2 premiers épisodes de la série éponyme-L'Ultimatum : On se marie ou c'est fini-Return to Space, avec Elon Musk-Metal Lords, par les créateurs de Game of Thrones-Tiger & Bunny - Saison 2-The In Between, un drame avec Joey King-Elite - Saison 5-Parc nationaux : Ces merveilles du monde, avec Barack Obama-Ultraman - Saison 2-Pacific Rim: The Black - Saison 2-Anatomie d'un scandale, par S.J. Clarkson-Choose or Die, avec Asa Butterfield-Better Call Saul - Saison 6, Partie 1-White Hot: The Rise & Fall of Abercrombie & Fitch-Poupée Russe - Saison 2-The Turning Point-Le Doudou, avec Kad Merad et Malik Bentalha-Selling Sunset - Saison 5-Taxi Driver, par Martin Scorsese-Heartstopper-Le mystère Marylin Monroe : Conversations inédites-Bubble, par Tetsuro Araki-Ozark - Saison 4, Partie 2