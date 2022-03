The House of The Dead: Remake aura droit à deux éditions limitées chez Limited Forever. Malheureusement, aucune chance de choper ces éditions autre part, que sur leur Store.À l'intérieur, nous retrouverons :-Le jeu-Un Steelbook-Un Chiffon de nettoyage-Un set de 3 pin's-Un Autocollant-Un coffret collector-Feuille d'étanchéité-Un certificat d'authenticitéLe tout pour 59.99€, sans les frais de port. Cette version Limited sera disponible à seulement 2000 exemplaires monde.À l'intérieur, nous retrouverons :-Le jeu-Coffret collector exclusif-Une Statue du magicien, de 20cm-Un Certificat numéroté-Un Autocollant-Une Feuille d'étanchéitéLe tout pour, 120€ environ sans les frais de port. Cette version sera limitée à seulement 500 exemplaires monde.