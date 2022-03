Lorsque sa fille est tuée au cours de la vague de crimes qui s'abat sur Gotham City, Roland Worth, une montagne de muscles et d'argent de deux mètres de haut, se lance dans une quête personnelle de vengeance contre Batman, responsable présumé de ce chaos. Victime d'une machination savamment orchestrée, le Chevalier Noir désargenté ne pourra compter que sur son intelligence et le peu d'équipement qui lui reste...

Petit avis sur Batman Detective Infinite, de chez Urban Comics. Encore un très bon Batman, avec une histoire, avec un soupçon de surnaturel.Une nouvelle ère se dévoile à l'horizon, devant le chemin de Bruce Wayne, après les événements de Joker War (il me reste encore un tome à lire), le héros de Gotham City est ruiné. Enfin, aussi ruiné que les gars qui disent "j'ai commencé avec 1€ en poche", alors que le compte en banque est blindé à ras bord.Nous avons là, un Batman plus détective que dans les précédents comics (en même temps, son titre est Batman Detective !! ), qui aura a enquêté sur le meurtre d'un voisin de son nouveau quartier résidentiel.Batman possède également, quelques mini-batcave disséminés dans Gotham City, avec bien évidemment quelques "Bat-Gadgets", qui lui seront bien utiles pour mener à bien cette enquête.Il peut également, compter sur des alliés de choix, avec Huntress et Oracle (aka Barbara Gordon), pour lui venir en aide.Ce nouveau Batman de chez Urban Comics, tient en haleine le temps nécessaire pour lire ce petit pavé, surtout si vous aimez les enquêtes avec un peu de surnaturel. Le seul hic, c'est trop court, je fonce me prendre le tome 2.