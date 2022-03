Ubisoft Store : Dès maintenant et jusqu'à la fin du mois de mars, les joueurs pourront bénéficier de -40 % de réduction sur le jeu dans le cadre de la vente de printemps.

Xbox : Dans le cadre de l'offre Xbox Deal de la semaine, les joueurs pourront bénéficier du 24 au 28 mars de -50 % de réduction sur toutes les éditions du jeu et de -35 % sur le Season Pass.

PlayStation : Dans le cadre de l'offre de la semaine sur le PlayStation Store, du 23 au 30 mars, les joueurs bénéficieront de -50 % de réduction sur les éditions Standard et Gold de Far Cry 6 et de -35 % sur le Season Pass.

Epic Games Store : Dans le cadre de la vente de printemps d'Epic, les joueurs pourront bénéficier de -50 % de réduction sur toutes les éditions du jeu et de -35 % sur le Season Pass. L'Epic Games Store offrira également -35 % de réduction sur le DLC Vaas : Folie, et -25 % sur le DLC Pagan : Contrôle.

Stadia : du 24 au 31 mars, les joueurs bénéficieront de -50% de réduction sur les éditions Standard, Gold et Ultimate du jeu, de -35 % sur le Season Pass et de -40% de réduction sur l'édition Deluxe dès aujourd'hui et jusqu'au 31 mars.

Le jeu Far Cry 6 sera disponible en week-end gratuit sur PS5, One|Series et PC. Ce sera disponible du 24 au 27 mars, Ubisoft en profit, pour dévoile le nouveau DLC du jeu, en collaboration avec Stranger Things.