Le jeu The House of the Dead Remake est disponible en préco sur la Fnac, pour 39.99€.À l'intérieur nous retrouverons :-Le jeu sur cartouche-Un set de stickers-Un set de deux stand de personnages-Un boîtier lenticulaire

