Succès critiques et publics, The Batman a franchi le demi-milliard, il y a quelques jours et aujourd'hui il semble que la branche DC Comics, souhaite faire un comics autour du Riddler.Pour le moment, les informations sont maigres. Nous savons juste que le comics reprendra les traits de Paul Dano, qui a donné une interprétation époustouflante de l'homme mystère. Et que le titre de ce comics sera"Riddler Year One".