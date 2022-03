Une couverture rigide surdimensionnée en couleur qui explore la création de Deathloop, le jeu de tir à la première personne révolutionnaire d'Arkane Studios et de Bethesda Softworks. Gagnant de la meilleure direction de jeu et de la meilleure direction artistique aux Game Awards 2021 !



Dans The Art of Deathloop, Dark Horse Books emmène les lecteurs dans le dernier titre acclamé par la critique des créateurs de Dishonored et Prey. L'île mystérieuse de Blackreef prend vie grâce à un art conceptuel inédit, permettant aux lecteurs de se familiariser avec tout l'équipement, les adversaires et les lieux que Colt rencontrera en chassant ses cibles, en brisant la boucle temporelle de l'île et en évitant le l'assassin mortel Julianna ! L'expérience est approfondie avec l'inclusion d'images 3D sélectionnées et d'une paire exclusive de lunettes 3D anaglyphiques de style rétro !



Dark Horse Books, Arkane Studios et Bethesda présentent The Art of Deathloop - un examen unique du jeu de tir historique !

Gros coup de coeur de la fin de 2021, Deathloop, des développeurs de chez Arkane Studio aura droit à un artbook collector.Malheureusement, celui-ci sera intégralement en anglais et il y a peu de chance pour qu'une version Française arrive un jour.Attention, lien affilié !! Book Depository 40€