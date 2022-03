« Nous sommes impatients à l’idée de partager le monde de Ghostwire: Tokyo avec les fans qui auront ce disque vinyle entre les mains, un objet sur lequel notre équipe a travaillé si dur pour le rendre concret et accessible », ajoute Yanagi.

Bethesda annonce une sortie vinyle pour le jeu Ghostwire Tokyo. Mais attention, ce ne sera pas un coffret mais bien deux coffrets, qui seront en ventes.Une édition double LP contenant des pistes musicales soigneusement sélectionnées par l’équipe de Tango Gameworks, et une collection 4LP contenant encore plus de musiques, y compris des prototypes de pistes spéciales non incluses dans la bande-son principale !Le petit coffret vinyles blanc est plutôt sympa.Mar contre, le méga coffret, se doit d'être à la maison, enfin, faudra voir, car si c'est un prix exorbitant, je lâche l'affaire.Pour le moment pas plus d'infos. Par contre, le jeu sera disponible le 25 Mars en exclusivité temporaire sur PS5.