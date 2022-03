The Art of The Batman est le livre officiel illustré des coulisses du film très attendu de Matt Reeves (Cloverfield, Dawn of the Planet of the Apes, War for the Planet of the Apes), qui sortira en salles en mars 4, 2022. Se déroulant au cours de la deuxième année de Batman en tant que combattant du crime, cette version unique et inspirée du noir du Chevalier noir sert de retour aux racines du personnage dans la fiction policière, le crime et l'horreur et met en vedette Robert Pattinson dans le rôle de Bruce Wayne, Zoe Kravitz en tant que Catwoman, Paul Dano en tant que Riddler, Jeffrey Wright en tant que commissaire Gordon et Colin Farrell en tant que The Penguin. Les lecteurs auront un aperçu du processus de production du film à travers la conception des personnages, la conception des véhicules et des gadgets, les peintures d'arrière-plan, les storyboards et l'art des images clés réalisés pour le film,

Maintenant que le film est sorti et qu'il est en train de battre des records, beaucoup de concept-arts sont en train de se dévoiler pour le film The Batman. Pour rappel, un artbook, sera disponible très prochainement, le 17 Mars pour être précis. Uniquement disponible en anglais pour le moment, même si une version française pourrait peut être sortir dans quelques mois, mais rien d'officiel encore.Cet artbook sera disponible le 17 Mars au prix de 43€, 224 pages.