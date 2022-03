Demon Veil introduit un nouveau mode de jeu, Match à mort par équipe, conçu pour permettre aux joueurs de s’échauffer avant les matchs compétitifs et pour offrir une expérience de jeu plus décontractée dans Rainbow Six Siege. Le mode Match à mort par équipe est un ajout permanent au jeu qui constituera également une excellente introduction pour permettre aux nouveaux joueurs de se familiariser avec les agents.



D'autres mises à jour sont prévues dans le cadre de Demon Veil, incluant :



L’ajout de la fonction replay de matchs pour les joueurs sur console

La nécessité de renseigner un numéro de téléphone pour pouvoir jouer en mode classé

Des mises à jour d’équilibrage pour Goyo et Valkyrie

Un skin Elite exclusif pour Nomad

La resélection des assaillants

Un nouveau programme de récompenses pour R6Fix

La nouvelle saison de Rainbow Six Siege, Demon Veil, est maintenant disponible. Le jeu entame déjà sa Saison 1 de l'Année 7, je n'ai pas tout fait, j'ai beaucoup joué au début du jeu et parfois quelques parties rapidos.