Iron Studios, dévoile une statue de Superman dans son Black-suit tout droit sorti de la Justice League Snyder's Cut.Je crois que le studio à déjà dévoilé, une statuette de Superman avec la même pose.Le visage à l'air assez sympa, mais attention, nous sommes devant un prototype, souvenez-vous de la statue de Man of Steel de chez Sideshow !! J'ai failli l'acheter, il n'y a pas longtemps et heureusement que je n'ai pas pris cette statue, ou alors pour 100-130€ car la Sideshow (je vous laisse un lien en bas pour que vousSur cette statue, nous sommes sur de la résine intégral, peint à la main et en édition limitée.J'aime bien la pose, elle me fait penser à celle présente dans sale collector Batman V Superman, avec le socle. Par contre, rien a voir en taille, elle est énorme celle-ci.Elle mesure pas moins de 69cm de hauteur, un bon gros bébé, avec un poids de 8.5kg. elle vous faudra, un beau petit coin pour pouvoir la poser et pas de chat, enfin pas le mien (il éclate tout sur son passage le petit bougre, ou alors il mange ma statuette Grandista de Goku, monte sur la Series X, du coup, elle est devenue collector, il y a de petites griffures dessus. Bref, c'était ma petite Life !!! ).Pour le prix, nous sommes sur du 999€, avec une sortie prévue pour la fin d'année 2022.