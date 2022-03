Para//èles raconte l’histoire de quatre amis Bilal, Romane, Samuel et Victor, dont les vies se retrouvent bouleversées lorsqu’un mystérieux événement les sépare et les propulse dans des dimensions parallèles. Ils vont tout mettre en œuvre pour comprendre ce qu’il s’est passé et tenter de revenir en arrière, dans leur monde « d'avant ».

Para//èles met en lumière la beauté des amitiés adolescentes et leur incroyable force, celle qui renverse les montagnes, permet de garder l’espoir dans les heures les plus sombres et donne du courage. Il y sera donc question d’univers parallèles, de paradoxes temporels, d’amours naissantes, de liens parentaux, et de choix déterminants.



Cette série fantastique nous permet de prendre conscience que chaque décision prise, chaque évènement auquel nous sommes confrontés et auquel nous réagissons sont autant de trajectoires possibles.

Un premier tailer de Para//èles, la première série française de Disney+, vient de débarquer sur YouTube.Au casting, nous retrouvons,Thomas Chomel (Clem), Omar Mebrouk (HPI), Jules Houplain (HPI), Jade Pedri (Ils étaient dix), Naidra Ayadi (Polisse), Guillaume Labbé (Je te promets), Gil Alma (César Wagner), Elise Diamant (Mensonges), Dimitri Storoge (Les Lyonnais), Agnès Miguras (ASKIP)Maxime Bergeron (Les Fantasmes), Victoria Eber (Au-delà des apparences), et Timoté Rigault (Sam)La série sera disponible en intégralité le 29 Mars en exclusivité sur Disney+