Incarnez le prédateur ou la proie dans Dead by Daylight, le jeu horrifique de survie en multijoueur. Les survivants devront rester conscients de ce qui les entoure en jouant à la troisième personne, tandis que le tueur pourra mieux se concentrer sur ces cibles, en jouant à la première personne, le tout dans des environnements en perpétuelle évolution.



Depuis les profondeurs, une présence ténébreuse s'agite. Propagez la malédiction à Dead by Daylight avec un nouveau chapitre inspiré du roman Ringu de Kōji Suzuki et de son adaptation originale en film. Sadako Rising présente un nouveau tueur – l'Onryō – et un nouveau survivant, Yoichi Asakawa.

Les Free Play Days pour le week-end sont maintenant dévoilés, où je devrais dire le Free Play Days du week-end. En effet, contrairement à d'habitude, ce week-end sera proposé un seul jeu, Dead by Daylight.