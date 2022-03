Excellence visuelle

Deathloop*

Edge of Eternity

Young Souls



Meilleur univers de jeu vidéo

Deathloop*

Edge of Eternity

Road 96



Meilleur jeu vidéo étudiant

Bulle - Histoire interactive

Jivana

Lysfangha*



Meilleur univers sonore

Deathloop

Humains

Road 96*



Excellence narrative

Assassin's Creed Valhalla - La colère des druides

Deathloop

Edge of Eternity

Road 96*



Meilleur jeu vidéo mobile

Masterchef: Let's Cook

Northgard*

Unmaze



Au-delà du jeu vidéo

Humankind

Road 96*

Rubicon: A Conspiracy of Silence



Meilleur jeu vidéo indépendant[/g]

Road 96*

The Last Spell

Curse of the Dead Gods



Meilleur Game Design[/g]

Deathloop*

Humankind

The Last Spell



Meilleur service d'exploitation[/g]

Curse of the Dead Gods*

Just Dance 2022

Riders Republic



Meilleur jeu vidéo

Deathloop*

Humanking

Road 96



Meilleur jeu vidéo mobile étranger

LEGO Star Wars: Castaways

Sparklite*

Summoners War: Sky Arena



Meilleur jeu vidéo indépendant étranger

Chicory: A Colorful Tale*

Oddworld: Soulstorm

The Forgotten City



Meilleur jeu vidéo étranger

Little Nightmare II

Psychonauts 2

The Forgotten City*



Meilleur premier jeu vidéo

Save me Mr Tako: Definitive Edition

Solasta: Crown of the Magister*

Young Souls



Meilleure accessibilité

Just Dance 2022

Masterchef: Let's Cook

Road 96*



Personnalité de l'année

Dinga Bakaba



Prix d'honneur

Benoît Sokal



Prix du public

Deathloop

Hier, a eu lieu la cérémonie des Pégases 2022, à la Cigale et nous avons la liste des gagnants. La soirée animée par Salomé Lagresle en présence de la Ministre de la Culture Roselyne Bachelot* Les gagnantsVraiment content, pour Deathloop, j'ai vraiment bien aimé le jeu et je pense me le refaire sur Series X, quand il sortira. Mais avant, je vais essayer de taper le platine.