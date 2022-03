“Fear is a tool. When that light hits the sky, it’s not just a call. It’s a warning.”

























En attendant la fin du loading sur le sur rataalada.com, qui en est à 86%, Prime 1 annonce une nouvelle statue pour The Batman. Et elle est sublime, avec une pose statique qui déboite bien, surtout une fois les led allumées.Le nom de cette bête d'une taille de 1:3, Museum Masterline MMTBM-03S, le code de fou quand même.Les artistes de Blitzway se sont assurés de transmettre un sentiment de réalisme à tous les aspects du costume. Le blindage sur le corps de Batman a une texture de tissu balistique, tendu sur un blindage dur, et c'est exactement ce à quoi il ressemble sur cette statue.Bien que Batman soit drapé de noir de la tête aux pieds, les peintres de chez Prime 1 étaient sûrs de développer des applications de peinture définitives pour différencier un matériau d'un autre et une pièce du costume d'une autre. Le niveau de netteté dans le style de peinture et la couche de détails inciteront les fans à afficher cette incroyable statue dans les endroits les plus importants de leurs grottes de fans.Cette statue s'annonce énorme, tout comme son prix de 1499€.