Un nouveau trailer pour la série Moon Knight qui sera disponible en exclusivité sur Disney+ dès le 30 Mars.Au casting, nous retrouvons, Oscar Isaac, dans le rôle de Marc Spector/Moon Knight, Ethan Hawke, dans le rôle d'Arthur Arrow, Gaspard Ulliel, dans le rôle de Anton Mogart, May Calamawy, dans un rôle inconnu, mais aussi Emily VanCamp de retour dans le rôle de Sharon Carter.La série sera disponible en exclusivité sur Disney+, dès le 30 Mars, avec un épisode/semaine.

Like

Who likes this ?

posted the 03/10/2022 at 03:00 PM by leblogdeshacka