Maintenant que la saison 2 de la série Star Trek Picard vient de commencer sur Prime Video chez nous et que le tournage de la saison 3 est terminé. Cette saison 3, qui sera la dernière, dédié a l'un des commandants les plus connus de l'univers créé par Gene Roddenberry.Mais l'univers de Star Trek s'apprête à faire un autre voyage avec la série Star Trek: Strange New Worlds, spin-off et prequelle de la série Star Trek Discovery.