Le film sera en salle le 29 Juillet 2022.Le film sera dans les salles obscures le 21 Octobre 2022.

Warner Bros, reporte deux films DC, le premier le plus attendu DC Super Mets et Black Adam, avec un certain Dwayne Johnson.Pas d'informations, concernant les reports, surtout pour Black Adam, reshoot, ou simplement dû au succès de The Batman.En plus des reports, Warner Bros, officialise la série sur le Pingouin, avec Colin Farrell.