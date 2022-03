Fans de Batman, nous n'avons pas encore fini avec l'actualité du héro de Gotham City, après le magistrale The Batman, les différentes statues et autres, Mondo annonce l'arrivée du coffret vinyles.Pour le moment, pas de descriptif sur le contenu des pistes, mais des visuels en attendant d'en apprendre plus.La bande son est évidemment signé Michael Giacchino , a qui l'on doit déjà, "Cloverfield" (2008 ), "Laisse-moi entrer" (2010), "La Planète des singes : l'affrontement" (2014), "La Planète des singes: Suprématie" (2017), déjà avec Matt Reeves. Il succède ainsi à Danny Elfman, Elliot Goldenthal, Hans Zimmer, James Newton Howard et Junkie XL au pupitre du Bat.La pochette reprend les codes visuels présent sur différents affiches. Perso, j'adore !Attention pas officiel, mais ça pourrait donner ça :TRACKLIST1. Can't Fight City Halloween (4:04)2. Mayoral Ducting (2:34)3. It's Raining Vengeance (4:31)4. Don't Be Voyeur with Me (2:38 )5. Crossing the Feline (1:46)6. Gannika Girl (2:30)7. Moving in for the Gil (4:23)8. Funeral and Far Between (1:45)9. Collar ID (1:15)10. Escaped Crusader (2:44)11. Penguin of Guilt (3:44)12. Highway to the Anger Zone (5:19)13. World's Worst Translator (3:34)14. Riddles, Riddles Everywhere (1:54)15. Meow and You and Everyone We Know (5:18 )16. For All Your Pennyworth (2:38 )17. Are You a Kenzie or a Can't-zie? (5:45)18. An Im-purr-fect Murder (3:48 )19. The Great Pumpkin Pie (2:22)20. Hoarding School (4:55)21. A Flood of Terrors (4:29)22. A Bat in the Rafters, Pt. 1 (4:33)23. A Bat in the Rafters, Pt. 2 (6:42)24. The Bat's True Calling (3:05)25. All's Well That Ends Farewell (2:41)26. The Batman (6:47)27. The Riddler (5:01)28. Catwoman (3:03)29. Sonata in Darkness (12:11)Le coffret se compose de trois vinyles couleurs, avec un artwork du logo du Riddler au centre de la pochette.Donc pas de prix pour le moment, pas de date de sortie, mais ça va arriver vite.